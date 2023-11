La Juventus non ha smesso di considerare la cessione di Dusan Vlahovic e secondo il Corriere dello Sport complice una gestione del bilancio da continuare a rivedere al ribasso in caso di ricche offerte per il serbo la dirigenza non direbbe di no. Non una decisione tecnica quindi, ma puramente economica. Perché complice il costo storica da 70 milioni più bonus e l'ingaggio salito a 12 milioni di euro netti annui è il giocatore che più impatta a livello economico sul bilancio.