Quattro gol, solo uno in meno di. L'inizio di stagione dista convincendo tutti, anche la stessache pure in estate avrebbe voluto scambiare il serbo con, ricavandone anche un cospicuo gruzzolo. Nulla di fatto, buon per i bianconeri. Il serbo infatti ha iniziato con le marce alte in stagione e deciso l'ultima sfida in casa con la. Unapregevole che potrebbe rimescolare le carte del suo futuro e 'costringere' il club a concedergli quella fiducia mancata negli scorsi mesi.- Ad assistere alla prestazione monstre di Dusan allo Stadium, c'era anche il suo agente. Con lui sono previsti, a breve, i. Secondo Tuttosport, Cristianoe Giovannistanno progettando unL'intenzione è quella di spalmarne gli emolumenti per ammortizzarne la valutazione a bilancio. Nella prossima stagione l'attaccante guadagnerà oltreche poi diventeranno in seguito, senza poter usufruire del Decreto Crescita. Un salasso insomma cui la Juve può mettere mano allungando il contratto.- E Vlahovic? Il serbo pare ben intenzionato aD'altronde, anche durante i tentennamenti estivi e le tentazioni dalla Premier, Dusan non ha mai aperto alla cessione. Discorso diverso invece per un rinnovo. Sia il giocatore che il suo entourage vedono di buon occhio la possibilità di restare in questaDi tempo per vedersi e parlarsi, non giocando la Juve le coppe, ce n'è. Ci si metterà presto al lavoro con l'obiettivo di far contenti tutti: giocatore, club e tifosi che hanno ritrovato un loro beniamino..