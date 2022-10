L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo aver deciso il derby contro il Torino: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile soprattutto perché il derby e loro sono una squadra tostissima. Faccio loro i complimenti per la partita. Per noi era importante vincere per riprendere il cammino e dobbiamo continuare così".



Campionato compromesso?

"Andiamo partita per partita. Tutti sappiamo gli obiettivi della Juventus che non molla e non mollerà mai".



Seguite Allegri?

"Certo. Penso che siano domande banali. Seguiamo l'allenatore. A tutti capita un periodo ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere e dobbiamo continuare così".



Atteggiamento da leader. E' vero che nelle difficoltà si cresce?

"Certo che nelle difficoltà si cresce. Penso che si impara di più. Mi metto a disposizione della squadra. Poi una partita la gioco bene e una non la gioco bene ma sono sicuro che sto dando il 100%. L'importante è che abbiamo vinto ed è fondamentale".



Il ct della Serbia?

"Ci siamo sentiti due-tre giorni fa. Sapevo che veniva allo stadio. Penso che gli devo una cena (sorride ndr)".