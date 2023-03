Ha posto la parola fine con un tempo d'anticipo sul discorso qualificazione ai quarti di finale per esempio, non poco. Ha soprattutto sbloccato il centravanti serbo, ormai a secco da sei partite e 567 minuti complessivi: l'ultimo gol era quello segnato sempre in Europa League nella gara d'andata con il Nantes, poi un lungo periodo in cui ha sparato a salve senza trovare ritmo e prestazioni. Eil palo su rigore con la Samp e la traversa di testa a tempo scaduto (poi trasformata in rete da Soulé), il gol annullato per fuorigioco poco prima di quello finalmente segnato con tutti i crismi dal dischetto.In ogni caso è lui il giocatore più prolifico da quando è arrivato alla Juve, con 20 gol ha segnato più del doppio di chiunque altro in bianconero nello stesso periodo (a 9 ci sono Moise Kean e Adrien Rabiot).Darkoda mesi è al lavoro per individuare la migliore tra le soluzioni che potrebbero consentire a Vlahovic di compiere già lo step successivo per la sua carriera:Manchester United e Arsenal guidano la truppa di Premier ben più numerosa e agguerrita, il Bayern Monaco quella delle altre pretendenti europee. C'è tempo ancora però, adesso conta il campo e conterà solo quello fino al termine della stagione.