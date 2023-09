Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nella vittoria della Juventus per 3-1 contro la Lazio, parla a Dazn:



LA PARTITA - "Poteva andare meglio se non prendevamo gol. Una vittoria che dà morale, abbiamo lavorato per questo, non si sa come può andare dopo la sosta ma abbiamo meritato di vincere. Faccio i complimenti alla Lazio ma abbiamo meritato".



PASSATA STAGIONE - "L’anno scorso è stato difficile e alla fine non abbiamo fatto male. Ma siamo finiti dietro per le altre cose. Ora siamo più arrabbiati, abbiamo dei conti in sospeso, con questa unità del gruppo possiamo ottenere grandi cose, il nostro obiettivi è finire nei primi 4".



PUBALGIA - "Tutta la scorsa stagione ho sofferto dal primo all’ultimo giorno. Se scendevo in campo vuol dire che ero pronto, non trovo alibi. Un capitolo chiuso, ora guardo al futuro, il presente è la cosa importante".



CHIESA - "Siamo amici, ci conosciamo da tanto, abbiamo giocato insiemealla Fiorentina, finalmente possiamo giocare insieme anche qua. Ci dà una grossa mano, siamo contenti di averlo e spero faremo benissimo".



POGBA - "Un mio amico, un grande giocatore. Io non posso commentare, speriamo si risolva al più presto e gli auguro un in bocca al lupo".