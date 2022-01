La Juventus ha Dusan Vlahovic come "obiettivo dei sogni" per l'attacco, e il centravanti serbo sarebbe assai bendisposto a trasferirsi in bianconero. C'è di mezzo però, come normale, la volontà della Fiorentina, che secondo La Nazione ha fissato un prezzo di 70 milioni di euro se lo si vuole acquistare già adesso.