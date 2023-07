Un altro esterno per Allegri. Dopo aver chiuso l'arrivo dal Lille di Timothy Weah, pagato poco più di 10 milioni di euro (il comunicato recita '10,3 milioni, pagabili in due esercizi), e oneri accessori fino a un milione, più bonus fino a 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi personali e di squadra'), la Juve è al lavoro per portare a Torino un nuovo laterale, che possa giocare indistintamente in una difesa a 4 o in un centrocampo a 5.



MOLINA, PRIMA SCELTA - La soluzione low cost è rappresentata da Emil Holm, 23enne svedese dello Spezia, protagonista nella prima parte dell'annata 2022-23, poi chiusa da infortunato, la prima scelta di Giuntoli è Nahuel Molina, argentino classe 1998, legato all'Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2027. Per l'ex Udinese, pagato lo scorso anno dai colchoneros 12 milioni di euro più 6 di bonus e il cartellino del difensore Nehuen Perez, negli ultimi giorni ci sono stati più di un contatto, ma ancora non è partita nessuna trattativa ufficiale. La Juve ha registrato la disponibilità dell'Atletico Madrid ad ascoltare offerte, prima di passare dalle parole ai fatti deve però vendere. In quest'ottica attenzione alle situazioni di Zakaria, che piace al West Ham, e McKennie, finito nel mirino del Borussia Dortmund.



CLAUSOLA ALTA - Per strappare Molina all'Atletico Madrid servirà un'offerta convincente. Il campione del mondo, che ha una clausola rescissoria da 90 milioni, è infatti uno dei pilastri di Simeone, che l'hanno scorso l'ha schierato 43 volte, per un totale di 3.730 minuti giocati.