Tegola per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus perderà per le prossime partite Timothy Weah. L'esterno bianconero ha accusato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra e sarà costretto a saltare le prossime due partite contro Fiorentina e Cagliari mentre la speranza è quello di riaverlo a disposizione per il big match contro l'Inter alla ripresa del campionato.