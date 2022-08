Timo Werner e il Lipsia, un nostalgico ritorno ormai a un passo. Come riportato da Sky Sports UK, l'attaccante è atteso in Germania già nel corso di questa settimana. Il Chelsea è a un passo dall'accordo con il Lipsia per la cessione a titolo definitivo : i Blues avevano acquistato Werner, classe '96, nel 2020, per circa 53 milioni di euro. Al centravanti tedesco aveva pensato, in chiave vice Vlahovic, anche la Juventus.