La sosta in arrivo, anche per il campionato femminile che si ferma già nel weekend.



Come si legge nel comunicato della Juve, ecco gli appuntamenti delle bianconere in Nazionale:



Boattin, Caruso, Cernoia, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Rossucci (Italia): otto le juventine con le Azzurre, vs Georgia (08/11 alle 17:30), e poi contro Malta (12/11 alle 14:15)



Panzeri (Italia U23): Affronterà l'Olanda in amichevole (09/11 alle 16:00)



Bacic (Croazia): Impegno per il portiere bianconero contro il Belgio (08/11 alle 18:00)



Hyyrynen (Finlandia): Appuntamenti contro Cipro (07/11 alle 17:00), e poi contro il Portogallo (12/11 alle 19:30)



Pedersen (Danimarca): La Danimarca ospita la Georgia (12/11 alle 20.00)



Sikora (Polonia): per lei appuntamento contro la Spagna (12/11 alle 18:00)



Staskova (Repubblica Ceca). Due partite per lei: contro l'Azerbaigian (07/11 alle 16:00) e poi contro l'Inghilterra (12/11 alle 20:15)