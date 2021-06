Il 16 giugno 2017 fu davvero un giorno storico per il calcio femminile italiano: in quella data prendeva forma definitiva una squadra che sarebbe stata destinata a dominare il movimento, un po' come fa il suo corrispettivo maschile dal secolo scorso. Parliamo ovviamente della Juventus Women, che oggi festeggia il suo quarto anno di vita. E in ciascuno di questi anni, ha vinto lo scudetto!