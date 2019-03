Eniola Aluko, attaccante della Juventus Women, ha parlato ai microfoni della BBC tornando sul match di Serie A femminile disputato all'Allianz Stadium contro la Fiorentina: "Allo Stadium era tutto esattamente come nelle partite degli uomini. Spero che la prossima stagione, magari in Champions o in un’altra partita di campionato, potremmo rifarlo. E’ stato incredibile vedere lo stadio pieno, c’erano lacrime ed emozione. Molte di quelle ragazze, soprattutto le italiane, sono cresciute senza mai pensare che potesse accadere qualcosa del genere. Ho avuto la fortuna di giocare a Wembley quattro volte con la nazionale e il Chelsea, ma mi sono emozionata anch’io”.