La Juventus Women riaccoglie il difensore classe '98 Martina Lenzini, che ha trascorso le ultime tre stagioni in prestito al Sassuolo.

Queste le parole della Lenzini: "L'emozione è tanta, fu difficile tre anni fa lasciare una squadra come la Juve, ma mi posi l'obiettivo di tornare qui più forte di prima e ora sono di nuovo qua. Nei tre anni al Sassuolo ho acquisito più consapevolezza dei miei mezzi e delle mie doti, atletiche, tecniche e tattiche. In questa prima stagione voglio mettermi in gioco e capire se sono arrivata a un livello da top club. E poi ci sono gli Europei l'anno prossimo, quindi un buon anno alla Juve spero possa portarmi in Nazionale".