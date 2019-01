E' entrata in una situazione per nulla facile (dopo l'infortunio di Salvai) e si è presa gli applausi a fine gara. Lisa Boattin esprime tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport. "Il secondo tempo? Sicuramente è stato diverso dall'approccio iniziale, ma lo sapevamo: toccava entrare convinte perché non è mai facile rientrare dopo la sosta. Con questo risultato abbiamo dimostrato che ci siamo". La Juventus Women, infatti, scavalca nuovamente il Milan, ieri vittorioso per 5-0 sul Pink Bari. E con Boattin ancora protagonista.