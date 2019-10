Lisa Boattin, terzino della Juve Women, parla in confrenza stampa dopo la vittoria delle bianconere in Supercoppa contro la Fiorentina: ​"Sappiamo tutti come è finita l'anno scorso la Supercoppa, è un trofeo che volevamo portare a casa, come gli altri obiettivi. Stiamo crescendo e maturando molto, non vogliamo fermarci qua".