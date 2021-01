Nel calcio femminile la Supercoppa Italiana si disputa non tra due ma tra quattro squadre, che si affrontano in gare di semifinali e finale. Mercoledì a mezzogiorno la Juventus Women sfida la Roma in semifinale (poco più tardi andrà in scena Fiorentina-Milan) e a Sky Sport ha parlato Barbara Bonansea: "Giocare queste partite in Champions League ti fa vedere a che punto sei arrivato, giocare contro il Lione, ovvero la squadra più forte che c’è. C’è rammarico per la partita d’andata, loro chiaramente sono quelle che devono vincere il titolo. Sicuramente è stata un’esperienza che ci ha fatto bene, ci ha dato modo di capire come gestire le partite. Secondo me abbiamo fatto dei passi in avanti, ci ha preparato per queste gare secche, siamo pronte".