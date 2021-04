Dal sito ufficiale della FIGC: "Ieri sera la Nazionale Femminile si è ritrovata a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei due test contro l’Islanda, che si disputeranno sabato 10 e martedì 13 aprile allo stadio ‘Enzo Bearzot’, uno dei 4 campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale. La Ct Milena Bertolini, preso atto dell’indisponibilità delle tre calciatrici del Sassuolo, Filangeri, Lenzini e Orsi, attualmente in quarantena dopo l’accertamento di un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra neroverde, e di quella di Bonansea, ha deciso di escluderle dalla lista delle convocate. Al loro posto sono state chiamate il difensore della Roma Tecla Pettenuzzo e la sua compagna di squadra Angelica Soffia. Per la centrocampista giallorossa, classe 2000, si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore".