Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, ha parlato a La Stampa prima del big match di campionato contro la Fiorentina in programma all'Allianz Stadium il 24 marzo. "Il fatto che la partita più importante di questo periodo cada nella pausa della Serie A, unito alla grande disponibilità della nostra società, ha permesso di cogliere questa grande opportunità - spiega Braghin -L’ingresso sarà gratuito, un modo per avere tanti spettatori e togliere anche pregiudizi sulla qualità del gioco".