La Juventus Women ha inaugurato il mini-torneo di qualificazione alla Champions League femminile: una vittoria per ben 12-0 sul Sasa, squadra macedone. ​Triplette per Caruso e Staskova, doppietta per Girelli e altri gol di Rosucci, Bonansea, Zamanian (migliore in campo) e Bonfantini. Nel prossimo turno le bianconere affronteranno la vincente tra St. Polten e Besiktas.