Arianna Caruso, centrocampista delle Juventus Women, si è riscoperta bomber, siglando ben 5 gol in 8 presenze stagionali. Meglio di lei, solo Girelli a quota 8. Anima della squadra di Rita Guarino, Arianna vanta un primato: + la juventina con più presenze nella storia bianconera (83). Ecco le sue parole a Juventus Tv: “È un onore e un orgoglio, spero di poter arrivare presto a quota 100 dando sempre tutto in ogni partita. Fare gol è emozionante, l’anno scorso ci ero riuscita poche volte. Alla Juve sono cresciuta tanto a livello tecnico e tattico, ma anche fuori dal campo. Mi piace perdermi per le vie di Torino. Il posto che preferisco è piazza Vittorio Veneto, forse perché lì avevo festeggiato l’esame di maturità”.