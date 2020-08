Arianna Caruso, centrocampista della Juve Women, ha parlato a Tuttosport: "Credo che per noi sarà importante non sottovalutare nessuna partita, penso che tante squadre si siano rafforzate e che il livello della Serie A sia ulteriormente salito. Se temo qualcuno in particolare? No, in generale diversi club sono competitivi. Diciamo che partire subito bene è importantissimo. Non sarà facile perché torneremo a disputare una partita ufficiale dopo tanto tempo: non dovremo avere frenesia. Lo scudetto? Il terzo tricolore lo abbiamo guadagnato sul campo e avremmo preferito giocarci tutte le partite, me non è stato possibile. Noi eravamo pronte e ci stavamo allenando per ricominciare, poi le scelte prese sono state altre. Credo che in ogni caso lo meritassimo e sono contenta sia stato assegnato nonostante lo stop".