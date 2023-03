, calciatrice dellae della Nazionale femminile, ha parlato a Cronache di spogliatoio tornando tra le altre cose anche sul suo passaggio in bianconero:"Quando ero alla Res Roma, arrivarono alcune offerte. Poi, ecco la Juventus. Per venire qui a Torino il club aveva organizzato tutto il viaggio per me e la mia famiglia. Mi hanno fatto fare il giro dello stadio e del museo, spiegandomi tutto il progetto. Io andavo ancora a scuola e loro lo sapevano: ‘Non devi preoccuparti di nulla. Noi abbiamo una scuola a disposizione. Se non fai il nostro indirizzo scientifico, puoi andare in un’altra scuola pubblica e intanto stai in convitto da noi'. Avrebbero pensato a tutto loro: cibo, vestiti da lavare, passaggi col pulmino. E a 17 anni, se ti dicono una cosa del genere, non puoi rifiutare. Penso che anche per i miei fosse un sollievo: vedere la propria figlia andar via di casa a 17 anni, senza finire neanche la scuola, poteva essere una preoccupazione. In realtà, ringrazio i miei genitori perché se non li avessi ascoltati, non sarei arrivata alla Juventus"."Una settimana prima della chiamata della Juventus, incontrammo un’altra squadra. Sarei dovuta andare a vivere con un’altra persona, avrei dovuto cercare io una scuola e provvedere autonomamente agli spostamenti. Non avevo neanche la patente. Era difficile, ma io sono molto istintiva. Dopo il colloquio, dissi già: ‘Va bene lo stesso, voglio firmare’. I miei invece temporeggiavano: ‘Arianna, calmati. Aspetta un attimo’. Neanche a farlo apposta, arriva la Juventus. Loro sono entrati con un altro passo nel mondo del calcio femminile. E i risultati sono la miglior prova possibile. 17 anni ci ho pensato molto. Non è stato facile, anzi. Sono stata male: Torino non è dietro l’angolo per me che vengo da Roma. Dovevo lasciare la scuola all’ultimo anno, i miei amici, la mia famiglia. Ero molto spaventata, ma tornassi indietro rifarei tutta la vita questa scelta".