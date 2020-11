La centrocampista della Juventus Women Arianna Caruso è la giocatrice con più presenze nella storia del club (83): "E' un grande onore e un orgoglio - ha detto a Juventus tv - spero di arrivare presto a 100, dando sempre il tutto per tutto in ogni partita. L'anno scorso avevo segnato poco, ma quando arriva un gol è sempre un'emozione. Qui alla Juve sono cresciuta molto sia tecnicamente e tatticamente, ma anche fuori dal campo: mi piace perdermi per le vie di Torino e in particolare piazza Vittorio Veneto, lì dove avevo festeggiato l'esame di maturità".