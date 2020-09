Intervenuta ai microfoni di Sky Sport il c.t. della Nazionale femminile azzurra Milena Bertolini ha anche parlato di un'importante sfida di Serie A che andrà in scena la sera di lunedì 5 ottobre allo stadio Meazza di Milano: "Che bello che Milan-Juventus Women si possa giocare a San Siro! Cerco sempre di essere ottimista e spero che ci possano essere 1000 persone se non di più ad assistere. È un classico non solo del calcio maschile ma ormai anche di quello femminile. Giocare a San Siro è importante per le giocatrici e per tutto il movimento: stare lì dà molto dignità a un calcio di qualità come il nostro".