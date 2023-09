Una nuova casa per la Juventus Women. Le calciatrici bianconere cambiano casa: giocheranno le partite interne allo stadio La Marmora-Pozzo, nella città di Biella, a pochi chilometri da Vinovo. La squadra di coach Montemurro, dunque, trasloca e lascia il vecchio centro sportivo, sede ancora degli allenamenti e dei match delle giovanili.



"A Vinovo chi era abituale frequentatore sa che la capienza era limitata mentre qui avremo una tribuna di tutto rispetto - ha raccontato Stefano Braghin, Head of Juventus Women -. Nascono miglioramenti da necessità. Siamo contenti di questo stadio storico. Essendo di Ivrea ho vissuto derby interessanti qui, ho un bellissimo ricordo di queste domeniche, a maggior ragione per me è un piacere".