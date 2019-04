Aurora Galli si racconta ai nostri microfoni, con la bella Coppa Italia tenuta in braccio.



GIORNATA STORICA - "Dopo lo scudetto abbiamo avuto due giorni per renderci conti, mancava ancora un tassello. Oggi abbiamo concluso nel migliore dei modi. Nel primo tempo si è visto il nostro gioco, nel secondo hanno iniziato loro con pressing alto. Un po' di difficoltà, poi il gol e l'incomprensione. Può succedere. Abbiamo gestito bene la partita".



MANCATO IL GOL - "Da centrocampista ho sentito Bonansea chiamarmi e poi ho pensato a tirare: è venuta una mezza cosa. La Coppa è qui con me, sono orgogliosa della squadra e di me stessa".



MONDIALE - "Adesso qualche giorno di stacco e poi pensiamo al Mondiale, prossimo traguardo".



COME GLI UOMINI - "Ciclo come la Juve maschile? Speriamo. E' il nostro obiettivo, abbiamo il loro esempio davanti".