Ospite del programma di Rai 1 "Da noi...a ruota libera", il capitano della Juventus Sara Gama ha parlato delle condizioni del calcio femminile: ​"Noi vogliamo essere tutelate, non è questione di paragonarsi a Ronaldo o Chiellini. Per tutele parliamo di professionismo cioè il diritto adavere una pensione, tutele assicurative, maternità. Esiste da due anni un fondo per la maternità delle atlete italiani ed è da due anni che anche a livello governativo ci si pone la questione: prima la maternità non era concepita per tutte le atlete, non parliamo solo di calcio".