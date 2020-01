Sara Gama, capitano della Juventus femminile, parla a Sky Sport della sua carriera e del Mondiale: ​"Il Tavagnacco è il primo club dove ho giocato in Serie A, ho solo bei ricordi. E' la prima volta che mi capita di giocare veramente a casa mia - dichiara - per me diventa ancora più speciale vista l'attenzione che si è creata intorno al calcio femminile. E' un bel ritorno al passato, a Trieste ho iniziato a giocare nella Polisportiva San Marco".



UN 2019 DA FAVOLA - "Il Mondiale in Francia lo metto al primo posto per l'attenzione che ci hanno finalmente riservato. Ci hanno riconosciuto per la prima volta una nostra identità e dignità, ci siamo fatte conoscere per quello che siamo. Anche dal campionato sono arrivate tante soddisfazioni, visto che siamo riuscite a portare tre trofei a Torino".