Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista del secondo scudetto in altrettante stagioni in Serie A femminile. Queste le sue parole:



SECONDO SCUDETTO - "E' il più sudato, perché ripetersi è la cosa più complicato. Per questo sono fiera di tutte noi".



IL MOMENTO PIU' DIFFICILE - "Qualche punto perso in giro, ma da quando abbiamo svoltato abbiamo fatto bene. Dopo il 3-0 contro il Milan ci siamo svegliate e abbiamo iniziato a correre".



MONDIALE - "Mondiale? Andiamo ad affrontare tutto con uno slancio in più, a partire dalla Coppa Italia".



DEDICA - "Lo dedico a noi stesse, per il lavoro che facciamo e perché solo noi sappiamo che sacrifici dobbiamo fare".