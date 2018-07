Cristiana Girelli, neo giocatrice della Juve, ha parlato al sito ufficiale del club: "E' stato subito un impatto importante come lo immaginavo. Da fuori si percepisce tanto ma è la minima parte di quello che accadrà. Non vedo ‘l’ora di iniziare e fare grandi cose insieme. Sono stato sorpresa dalla chiamata, non me l’aspettavo. E’ stato piacevole. Guarino? Ci siamo parlate, è stata una chiacchierata tranquilla, la conoscevo già, è stato un piacere parlarci. Ci siamo dati appuntamento sul campo. Amo vincere, odio perdere anche le partitelle in allenamento, credo che il feeling con la Juve sia già buono."



MENTALITA' - "Tante mie ex compagne sono già qua, l’anno scorso le ho riviste e sono cambiate. Vedo la pressione nei loro occhi ma allo stesso tempo quella voglia di vincere fa la differenza. Giovare contro la Juve dà sempre stimoli, con il Brescia siamo anche riuscite a vincere ma lo scudetto alla fine lo hanno vinto le bianconere che si sono dimostrate più forti. In campo ho visto non l’obbligo ma la voglia di vincere."



CHAMPIONS - "​E’ stato un bel mese per me sia per la Juve che con la nazionale. Venivo da una delusione in campionato abbastanza amara, poi però il calcio ti dà la possibilità di vincere e rifarti subito. Adesso ci aspetta un anno impegnativo anche per la Champions, non vedo l’ora di dare il massimo anche in questa competizione. La differenza tra campionato ed Europa è la stessa che trovo in nazionale. Non puoi permetterti di sbagliare. Per 90’ devi stare concentrato perché ci sono squadre attrezzate ed abituate a giocare a certi livelli. Dovremo essere concentrate anche perché il sorteggio sarà tosto. Ci affidiamo anche alla fortuna, speriamo in un sorteggio abbordabile. Il mio idolo della Juve? Senza dubbio Del Piero.”