Cristiana Girelli parla a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio del Mondiale femminile: "Mi piace pensare di poter essere un esempio per le bambine che stanno crescendo - dichiara l'attaccante della Juventus Women -. Consiglio sempre di sognare perché è vero che se fai tutto per raggiungere il tuo obiettivo prima o poi ci riuscirai e soprattutto lottare contro qualsiasi contro ogni tipo di pregiudizio, magari far capire ai genitori che il calcio non è uno sport da maschi come purtroppo in Italia si sente ancora dire e soprattutto divertirsi perché il calcio è divertimento".