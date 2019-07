Cristiana Girelli, centravanti della Juventus Women, ha parlato a Sky Sport della stagione in arrivo, cominciata proprio in questi giorni - il 28 luglio - con il ritiro di Aymavilles (Valle d'Aosta). Per l'attaccante bianconero, la Juventus sembra essere proprio una questione di fede.



BAMBINI E ORGOGLIO - "Siamo sorprese e felici di vedere tanti bambini assistere ai nostri allenamenti. Fa davvero ben sperare per il domani. Rinnovo? Una grande notizia, il modo migliore per iniziare, ma ancor più un grande stimolo. Io sono juventina, e sono orgogliosa di essere in questo progetto, per continuare a segnare tanti gol. A livello di squadra l’obiettivo è migliorarci ancora, il campionato sarà il più competitivo di sempre. Noi siamo la squadra da battere perché siamo le campionesse in carica, ma in tante possono lottare e portare via punti".