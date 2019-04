Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato in occasione della presentazione della Finale di Coppa Italia del 28 aprile contro la Fiorentina: "Speriamo di poter festeggiare uno Scudetto, doppio, insieme alla squadra maschile. Ma andiamo a Verona con la massima umiltà. Pensare che si arrivi alle ultime partite con protagoniste la Juve e la Fiorentina, anche in Coppa Italia, conferma come queste formazioni abbiano fatto tanto in questa stagione. All’Allianz Stadium è stata un’emozione incredibile, che speriamo di poter rivivere in occasione della Finale di Coppa Italia al Tardini di Parma".