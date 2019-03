L'atttaccante della Juventus Women Cristiana Girelli parla a Il Corriere di Torino a pochi giorni dal match di campionato contro la Fiorentina: "All'andata dicevano che ero stata io la prima ad offendere i tifosi, ma chi mi conosce sa che non mi permetterei mai. Nel calcio maschile succede anche che i giocatori si rendano protagonisti di certi comportamenti non proprio all’insegna del fair play. Da noi, per ora, no. Ci può essere cattiveria agonistica, ma nessuno insulterebbe mai un’avversaria".



STADIUM - "Sapremo usare l’emozione a nostro favore. Ogni volta che sono andata con Martina Rosucci allo Stadium per vedere la Juve ci dicevamo “chissà se un giorno toccherà anche a noi?”. Speriamo che ci sia tanta gente. In Giappone, quattro anni fa, ho giocato con la Nazionale davanti a 50 mila spettatori". ​



MATCH DECISIVO - "Juve-Fiorentina potrebbe essere decisiva, anche se in palio restano ancora 12 punti. Chi toglierei a loro? Non scambierei nessuna delle mie compagne con una di loro. Detto questo, quella viola è una squadra molto forte e tosta che ci ha già battute in Supercoppa".