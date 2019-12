Laura Giuliani, portiere della Juve Women, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio. A JTV ha detto: "E' sempre un piacere far parte di queste eventi, naturalmente questa è una bella cosa venuta da un anno passato molto intenso in cui abbiamo raggiunto dei traguardi molto importanti, quindi è la coronazione di un'annata nata bene che è finita ancora meglio".



SUL CAMPIONATO - "Abbiamo ricominciato la stagione, da dove l'abbiamo lasciata l'anno scorso e stiamo facendo molto bene con le compagne che conosciamo benissimo. Ormai ci troviamo a memoria e diciamo che stiamo continuando sulla strada che ci aspettavamo".



JUVE PIU' FORTE DI PRIMA? - "Secondo me siamo cresciute molto dal punto di vista caratteriale, poi col tempo ci si conosce ancora meglio, ormai abbiamo degli automatismi di gioco che non abbiamo bisogno di vederci e sappiamo già che la nostra compagna è lì. Ci conosciamo a memoria, in nazionale abbiamo fatto lo stesso percorsa e la nostra crescita di adesso è dovuta ad una crescita iniziata tre anni fa".



MESSAGGIO PER I TIFOSI - "Abbiamo bisogno di loro, continuate a supportarci perché loro sono il nostro uomo in più: giochiamo per la Juve ma anche per i nostri tifosi che ci stanno seguendo ovunque e ci stanno dando un supporto grandissimo. Ci fanno sempre sentire a casa".