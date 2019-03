Durante l'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, l'estremo difensore della Juventus, Laura Giuliani, ha raccontato la sua esperienza nel calcio femminile. "Pregiudizi? Li ho vissuti, sì, ma solo quando ero piccolina. Poi andavano sempre più scemando". La giocatrice ha raccontato anche il suo trascorso in Germania: "Quando sono partita per l'estero c'era un'idea del calcio femminile, era negativa. Al ritorno era cambiato praticamente tutto e la direzione adesso è quella giusta. Portiamo valori sani, ancora puliti. L'esperienza dello Stadium? Non dimenticherò mai certe emozioni. Il supporto è stato per l'intero movimento. Ai Mondiali non era semplice partecipare, ci vuole la mentalità giusta in campo".