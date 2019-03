Cos’è il calcio per le? Passione, felicità, religione, istinto, una piccola scuola di vita. Queste sono le parole delle campionesse d’Italia, intervenute nella Giornata Internazionale delle Donne in un video pubblicato su Twitter dall’account ufficiale della squadra. “Alle piccole calciatrici dico di non avere mai paura, di non ascoltare i pregiudizi degli altri e di andare avanti a testa alta”: questo il consiglio di“Ascoltate solo quello che arriva da dentro”, le fa eco capitan. Ecco il filmato che vede protagoniste le bianconere,