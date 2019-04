Tra Milan, Verona e... lo scudetto. A solo una vittoria di distanza. Rita Guarino, coach della Juventus Women, parla ai nostri microfoni dopo il 5-0 rifilato al Tavagnacco.



TRA MILAN E VERONA - Penseremo una partita alla volta, questa è la nostra gestione. Affronteremo una alla volta, trarremo il massimo vantaggio da queste sfide.



RISPOSTA - "Dovevamo farlo a noi, non a Milan e Fiorentina. Ho chiesto un approccio diverso e andare in vantaggio quanto prima. Abbiamo indirizzato la partita come volevamo, sarà una settimana intensa".



CALENDARI - "E' inevitabile, sono avvenimenti che succedono a un ritiro molto lungo della Nazionale. Inevitabile che si arriverà a metterci a tavolo e valutare".



ROSUCCI - "Ci è mancata molto, siamo contenti del suo ritorno e speriamo che possa proseguire il suo sogno Mondiale. Per lei è importante avere minutaggio".