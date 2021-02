Il tecnico della Juve Women Rita Guarino ha parlato ai canali ufficiali della Juventus, commentando la vittoria per 3-1 contro il San Marino: "Abbiamo commesso diversi errori, non siamo state abili a sfruttare le palle gol che abbiamo avuto per arrotondare di più questo risultato. È stata, però, una gara controllata dall'inizio alla fine e ci portiamo a casa tre punti importanti in vista del big match della prossima settimana". Nel prossimo turno, la Juve Women affronterà il Milan secondo in campionato.