La Juventus Women ha vinto al debutto in Coppa Italia contro la Pink Bari, soddisfatta la Guarino nel post partita: "Sono contenta dell'approccio, abbiamo chiuso la gara in un quarto d'ora e poi abbiamo gestito il risultato, riuscendo anche a dare continuità a chi ha avuto meno spazio finora e far giocare le più giovani. Come per esempio Caiazzo, al debutto assoluto in prima squadra.