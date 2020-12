Le parole di Rita Guarino alla vigilia del match della Juventus Women contro il Lione: "Affrontiamo con entusiasmo una grande squadra in un grande evento. Abbiamo voglia di confrontarci con una squadra che gioca un gran calcio e noi dovremo offrire il massimo. Il Lione senza dubbio cambierà modo di gioco, all'andata non si aspettavano una Juve così, faranno molta più attenzione ai nostri punti di forza. Analizzando l'andata emergono alcune considerazioni di cui bisogna prendere atto e fare tesoro per non ripetere gli errori. La partita contro la Roma dà ulteriore consapevolezza, a ridosso di una partita logorante non era scontato giocare in questo modo una Roma che ti può mettere in difficoltà: è stata una prova di maturità. Domani voglio vedere la prestazione, una squadra che sa che è l'ultimo impegno del 2020 e deve mettere in campo tutte le energie. Voglio una squadra che cercherà fino all'ultimo di dare sfogo a tutte le energie. Bisogna andare oltre la stanchezza che in questo momento è più che altro mentale. Dovremo superare i nostri limiti, sarà una gara contro noi stesse, cercheremo di fare un ulteriore step di crescita".