Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, presenta la finale di Coppa Italia Femminile in programma domenica contro la Fiorentina ai microfoni di Juventus TV: "La Fiorentina è una squadra attrezzata e forte come noi. Sarà una partita di grande equilibrio; anche loro arrivano da una stagione intensa e faticosa tra impegni di club e di Nazionale. Entrambe non arriviamo al 100% delle forze, ma la posta in palio è talmente alta che le energie alla fine verranno fuori. Cosa farà la differenza? In una partita così importante è chiaro che l’organizzazione tattica sarà fondamentale, ma alla fine non conterà solo la tattica o la tecnica. Bisognerà saper tener duro e reggere colpo dopo colpo l’avversario. Sarà determinante la voglia di portare a casa il risultato".