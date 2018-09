Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women parla a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio del campionato femminile: ​"Sicuramente sta cambiando qualcosa a livello di discrepanza tra le prime e le ultime in classifica e il gap si è ridotto. Sarà un campionato molto competitivo. Ci saranno molte squadre che comunque cercheranno di strapparci lo scudetto quindi vedo grande competitività."



Avversarie? Difficile individuarne una in particolare: "Non c'è una sola squadra che può metterci in difficoltà, e sarebbe ingiusto dire Juventus e Fiorentina come dicono in molti, perché ci sono squadre ben attrezzate che lotteranno fino alla fine per arrivare in alto».