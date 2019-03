Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Di seguito, le sue dichiarazioni.



CRESCITA - "Noi come Juventus stiamo crescendo, come tutta la serie A. Si è alzata l’asticella, anche per l’impatto delle società professionistiche che hanno portato molte straniere brave almeno quanto le nostre top. L’Allianz Stadium ci metterà del suo. Queste ragazze non sono abituate a giocare di fronte a tanta gente, tranne in rare occasioni. Il nostro sport inizia a catturare l’attenzione, ma gli scettici anche tra gli addetti ai lavori restano molti. Questo deve essere un punto di partenza, perché poi la gente si appassiona se regali emozioni".