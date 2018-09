Rita Guarino, coach della Juventus Women parla in sala stampa dopo la vittoria per 6-0 sul Chievo: ​"Mi è piaciuta la voglia di fare subito risultato, abbiamo pigiato spesso sull'acceleratore e mi è piaciuto l'approccio alla gara. Altri risultati? Dobbiamo guardare in casa nostra, come l'anno scorso. Noi saremo molto focalizzati su di noi. Partita dopo partita penseremo a noi, il resto lo lasciamo agli altri. Champions? Naturalmente dovremo vincere. Ci possono essere diverse soluzioni e una è quella di giocare con tre attaccanti come oggi alzando il baricentro. Sanderson? L'ho già detto, ha bisogno di tempo per esprimere la sua capacità e la sua forza. Siamo felici dei suoi miglioramenti."