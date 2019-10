Rita Guarino, allenatrice della Juve Women parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Florentia: "Direi che ormai non sono più facili, non ce ne sono sulla carta. Sappiamo che affrontiamo qualsiasi squadra dando il massimo, perché sono preparate e organizzate. Tutte le gare vanno affrontate con rispetto. Centrocampo denso? Ci aspettavamo un atteggiamento giusto, ci aveva preso qualche punto l'anno scorso. Sfatato il mito".



RIENTRI - "Lascio aperta qualsiasi possibilità, metto in campo la formazione migliore. Se si dovrà cambiare sistema di gioco, lo si farà. Senza problemi. E' la verità, quando hai tanta qualità, se un allenatore è attento la mette tutta. Se si dovrà cambiare atteggiamento, lo si farà".