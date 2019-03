Rita Guarino, coach della Juventus Women, commenta la vittoria per 3-1 sulla Pink Bari: "Siamo state poco attente sull’azione del gol subito, una disattenzione che abbiamo avuto anche contro il Milan mercoledì – le parole riportate dal sito ufficiale della Juventus -Adesso pensiamo a domenica, arriviamo davanti allo scontro diretto, ed è qualcosa di importante. Continuiamo a lavorare, partita dopo partita, sia in campionato che in Coppa Italia".