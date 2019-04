Rita Guarino, allenatrice delle Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo scudetto vinto a Verona.



EMOZIONI - "Emozioni indescrivibili. Tifare per questa squadra e difenderne i colori e centrare quest'obiettivo è qualcosa di straordinario".



ANNO INTENSO - "E' stato intenso, come lo scorso anno. Quest'anno è stata una lotta a tre, all'inizio abbiamo sofferto poi è stato determinante vincere lo scontro diretto che ci hanno permesso di stare su. La sofferenza c'è stata, ma abbiamo sfruttato le qualità che abbiamo".



RINGRAZIAMENTI - "Grazie a chi è qui, sono persone straordinarie che non ci fanno mancare il loro affetto. Ci sostengono sempre, grazie a loro".