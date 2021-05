La Juventus Women oggi ha battuto la Roma 1-0. Manca solo una partita per completare un ruolino di marcia fantastico, di tutte vittorie in questa Serie A femminile. Una vittoria che la squadra bianconera ha dedicato a Linda Sembrant, difensor svedese che si è appena rotta il crociato.



Questo il commento di coach Rita Guarino: "Siamo felicissime per questo risultato. Arrivare qui a Roma con la determinazione di voler vincere una partita dopo aver già guadagnato il titolo di campionesse d'Italia non era né scontato né facile, soprattutto dopo gli infortuni che abbiamo avuto, in particolare quello di Linda Sembrant a due giorni dalla gara. Dedichiamo a lei questa vittoria, sperando di rivederla protagonista in campo il prima possibile".