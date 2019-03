Tuija Hyyrynen, terzino della Juventus Women, ha parlato così in vista del match scudetto di Serie A femminile contro la Fiorentina in programma domenica all'Allianz Stadium.



EMOZIONE - "E' stato super emozionante sapere che avremmo giocato all'Allianz Stadium, abbiamo visto tante volte giocare i ragazzi e adesso è il nostro turno: è incredibile!"



L'AVVERSARIO - "Credo sia sia un vantaggio che un svantaggio: entrambe le squadre si conoscono, adesso è soltanto una questione di quale squadra sarà più forte domenica. Vincere equivarrebbe a prendersi lo scudetto? In realtà no, ci sono ancora tante partite da giocare e tanti punti da conquistare".



SEGRETO - "La nostra passione. Diamo tutto quello che abbiamo, e dare tutto sarà sufficiente".



MADRID - "Sessantamila persone al Wanda? Sì, sono stato assolutamente sorpreso da quante persone erano lì per vedere la partita. Speriamo che sia solo il primo passo e che in futuro sarà la prassi. Ci aspettiamo tanti spettatori? Sì, speriamo ce ne siamo tanti".



IN ITALIA - "Mi trovo molto bene, sono tutti gentili e accoglienti: mi sento a casa pure in un paese straniero".